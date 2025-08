Mattoni e cemento per il futuro a Valfornace, nel cuore del cratere del sisma del 2016: è stata posata la prima pietra del nuovo Polo Scolastico “Ugo Betti”. L’opera, dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, sarà realizzata in classe d’uso IV, la più alta categoria per gli edifici strategici, diventando un luogo sicuro anche in caso di emergenza. La conclusione dei lavori è prevista nei primi mesi del 2026, con l’obiettivo di aprire già dal nuovo anno scolastico 2026/27.L’edificio sorgerà al posto del plesso demolito, sarà grande oltre 1.300 metri quadrati, potrà accogliere più di 100 alunni e ospiterà anche una mensa e una palestra.