CAMERANO – Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.15, lungo via degli Zingari di Camerano. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto sulla quale viaggiavano quattro persone, tutte di origini nigeriane e di età compresa tra 45 e 35 anni, che si stavano dirigendo a lavoro, si è ribaltata. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere, prima di affidarle alle cure dei soccorritori. Sul posto le Croci Rosse di Osimo e Ancona, l’Infermieristica di Torrette e la Croce Gialla di Camerano. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.