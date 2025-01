Integrare i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nei processi produttivi e nei modelli di business per creare valore per l’azienda, con un impatto positivo sulla propria competitività e solidità, come per la società e il territorio.

Questo il focus su cui è stato incentrato questo pomeriggio presso la sede di Confindustria Macerata l’incontro sul tema “Il futuro delle HR in azienda: persone e tecnologie”, primo appuntamento del 2025 del Laboratorio ESG Marche attivato un anno fa esatto da Intesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche per accelerare la crescita sostenibile delle PMI marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all’innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare.

Ad aprire i lavori Elisabetta Cristallini, Responsabile Area Personale e Lavoro Confindustria Macerata e Claudio Stecconi, Direttore Area Imprese Marche. A seguire Massimiliano Rossetti, economista del Research Department Intesa Sanpaolo, ha illustrato una serie di dati e parametri volti a sottolineare come “investimenti e capitale umano siano centrali per vincere la sfida della competitività”. Riflessione cui sono seguite le best practice sul tema illustrate da Rebecca Rotti, Startup & SME Innovation Intesa Sanpaolo Innovation Center nell’ambito della relazione su “Il futuro delle HR in azienda: le esperienze di Beaconforce”, Hevolus, Revolt e TAC”, seguita dal dibattito tra gli imprenditori, manager ed esperti presenti.

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo: “Siamo orgogliosi che le imprese delle Marche possano contare sul supporto del nostro Laboratorio ESG anche in un tema centrale come quello della valorizzazione delle proprie persone. L’attrattività di una azienda, la capacità di garantire crescita e formazione continua, tanto più alla luce delle evoluzioni tecnologiche, sono fondamentali per la competitività. Gli investimenti in tal senso sono centrali e da parte nostra siamo al fianco delle imprese sia con strumenti finanziari, nei primi nove mesi del 2024 abbiamo erogato alle aziende regionali oltre 500 milioni di euro, che appunto consulenziali”.

Paolo Ceci, Presidente Piccola Industria Macerata: “La tecnologia avanzata e l’AI sono e saranno sempre più componenti importanti nel ruolo dell’HR nelle imprese, per questo per Confindustria Macerata è prioritario accompagnare le aziende in questo percorso virtuoso ma di certo non semplice. L’incontro di oggi del Laboratorio ESG Marche è parte di questo processo. L’HR dovrà sempre più trovare un equilibrio, reale, tra la persona, la cui centralità non è sostituibile, e l’AI. Gli strumenti tecnologici devono essere a servizio del benessere della persona e dell’impresa, per migliorare la qualità e la gestione del lavoro in un’ottica sempre più sostenibile. La sostenibilità non è più solo un aspetto di responsabilità sociale dell’impresa ma un modo di pensare e di essere, la figura dell’HR è fondamentale all’interno dell’azienda per dare concretezza ai valori ESG.”

Mario Pesaresi, Presidente Fondazione Marche: "Il tema trattato in questo primo appuntamento dell'anno del laboratorio ESG Marche è di centrale attualità. I mercati correnti vivono l'evoluzione a ritmi sempre più rapidi, grazie alle innovazioni nel mondo IT e il continuo sviluppo delI'IA, che hanno un forte impatto sia sulla domanda che sulla produzione. In questo contesto le Marche possono individuare opportunità investendo nella formazione e qualità delle HR con logiche ESG, a creazione di valore aggiunto sia per le aziende che per le persone che operano al loro interno. Fondazione Marche ed il suo acceleratore AC75 SA sono impegnati, da pionieri in Italia, nel trasformare le attività di ricerca e sviluppo di università, centri di ricerca e idee innovative in ambiziose imprese ed attività locali in grado di gratificare giovani di talento."

Dalle risultanze illustrate dal Research Departement Intesa Sanpaolo è emerso con forza come per affrontare la sfida della competitività in un contesto globale in rapida evoluzione sia necessario rafforzare il legame tra investimenti in innovazione, sostenibilità e capitale umano.

In termini di investimenti in digitalizzazione, innovazione tecnologica e transizione verde, dal 2016 ad oggi l’Italia e le Marche hanno recuperato terreno, con una rapida crescita degli investimenti (rispettivamente del 35,7% e del 42,6%), ma molto resta ancora da fare, soprattutto per sfruttare appieno le opportunità offerte dal PNRR e vincere la sfida della transizione digitale e green.

Una doppia transizione sta trasformando il mercato del lavoro, creando una crescente domanda di competenze tecniche avanzate. Tuttavia, la difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato a causa del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, insieme alla fuga all’estero dei giovani laureati rappresentano ostacoli significativi per le imprese.