Sono 46 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche, un numero che risente del minore numero di tamponi processati. I nuovi casi sono il 19,7% dei tamponi molecolari analizzati (46 su 233), e lo 0% dei 67 test antigenici processati.

La provincia con il maggior numero di casi è stata Pesaro-Urbino (31), poi Ancona (10), Macerata (2), Fermo e Ascoli Piceno (1). L’incidenza si attesta a 86,58 casi per 100mila abitanti.

Le terapie intensive tengono alto il numero dei ricoveri

In lieve calo i ricoverati (-1 in 24 ore) per un totale di 81 persone negli ospedali marchigiani. In terapia intensiva 17 persone (+1 in 24 ore), 13 in semi intensiva (invariato), e 51 (-2) nei reparti non intensivi. In aumento (+6 in 24 ore)i ricoverati nei pronto soccorso, a quota 21. I reparti critici superano l’8% (col 10% scatta la zona gialla) facendo temere misure più restrittive per le Marche.

Nelle ultime 24 ore si è registrata una vittima: si tratta di una 91enne di Jesi, ricoverata in una residenza in Valdaso. Sono 3047 le vittime totali.