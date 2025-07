Se c’è una squadra che in questi ultimi due anni ha stupito il calcio italiano è certamente il Bologna. Storica qualificazione alla Champions League l’anno scorso, vittoria della Coppa Italia ai danni del Milan quest’anno, senza dimenticare la vittoria al ’94 contro l’Inter, costata ai nerazzurri lo scudetto.

Insomma, non poteva scegliere di meglio la Vis Pesaro. Dopo il debutto con la Salernitana, compagine di tutto rispetto che solo due anni fa giocava in Serie A, il prossimo impegno dei biancorossi sarà un match amichevole previsto per domenica 10 alle 18.30 agosto al Picco di La Spezia, società che milita in Serie B ma con un passato recentissimo nella massima Serie. In un crescendo di qualità, l’avversario prima di sbarcare in Liguria sarà proprio il Bologna.

Un test match di prestigio quello che andrà in scena dalle 17.30 al «Niccolò Galli», il centro tecnico di Casteldebole intitolato al figlio del portiere Giovanni Galli, deceduto in un tragico incidente stradale nel 2001 a soli 17 anni.

I ragazzi di mister Roberto Stellone affronteranno un avversario top, in preparazione della prossima gara, la prima ufficiale in stagione, per la Coppa Italia, in un derby tutto marchigiano contro la Sambenedettese il 16 Agosto. Poi si farà ancora più sul serio: nel week end del 23-24 agosto scatta la Serie C con la trasferta di Pineto. Per la Vis un precampionato di grandi emozioni, dunque, con la ciliegina sulla torta della gara contro il Bologna. Unico neo: la partita non sia fruibile «live» dai tifosi biancorossi: si disputerà a porte chiuse, come il match contro lo Spezia.