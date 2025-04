Voli di continuità nelle Marche, al via i bandi di gara. Come previsto dal cronoprogramma condiviso nell’ultima conferenza dei servizi, sono stati pubblicati (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie C di oggi), l’avviso riguardante l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (Osp) sulle rotte aeree Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Milano Linate e viceversa ed Ancona – Napoli e viceversa; gli avvisi concernenti l’indizione dei singoli bandi di gara per l’esercizio dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte. Il bando prevede voli in partenza e arrivo la mattina e la sera da lunedì al venerdì, tra Ancona e Roma, Ancona e Milano (tranne la sera del martedì da Milano); voli in partenza e arrivo tra Ancona e Napoli, mattina e sera, il sabato e la domenica.



L’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico su tali rotte è stata disposta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (83 dell’08/04/2025) con decorrenza dal primo novembre 2025.

“La pubblicazione degli avvisi per i voli di continuità – sottolinea il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – rappresenta un passaggio cruciale per garantire la stabilità pluriennale di un servizio fondamentale per la nostra regione e per connettere Ancona con hub strategici come Roma, Milano e Napoli. È il risultato di un lavoro costante e sinergico tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Enac, volto sostenere il tessuto economico e attrarre nuovi flussi turistici con voli che rappresentano contestualmente un’opportunità per collegarci ai più grandi scali ma anche per favorire gli spostamenti di lavoro. Assicurare collegamenti aerei regolari, stabili e accessibili è una priorità per lo sviluppo del territorio e la competitività delle Marche: grazie a questi strumenti, stiamo costruendo le basi per una mobilità moderna e integrata a livello internazionale. Continua la strategia per potenziare i collegamenti della nostra Regione e superare il gap infrastrutturale del passato”.



Dalla pubblicazione, i vettori aerei interessati avranno a disposizione due mesi di tempo, fino al 30 giugno, per presentare le eventuali offerte di partecipazione alle gare.