OSIMO – Alle 11 in punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Osimo per l’inaugurazione del nuovo Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d’Oro, polo di alta specializzazione in Italia per la diagnosi, l’assistenza, l’educazione e la riabilitazione delle persone con sordocecità e pluriminorazione sensoriale.

Il Capo dello Stato ha presenziato al taglio del nastro con lo storico testimonial Neri Marcorè, affiancato da alcuni giovani utenti del Centro, Aida, Alberto, Asia e Samuele. Mattarella è stato accolto dal presidente della Fondazione del Filo d’Oro Rossano Bartoli, visibilmente emozionato, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni. Quindi ha effettuato una visita nelle aree di un Centro d’eccellenza e all’avanguardia.

“Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità – ha detto Mattarella parlando del Centro nazionale della Lega del Filo d’Oro -. Sono lietissimo di essere qui e colgo l’occasione di augurare la guarigione a papa Francesco. Quella di Sabina Santilli fu una straordinaria intuizione. So che ci sono problemi, come l’incompletezza della legge 107. Abbiamo registrato tutto. La Repubblica vi è riconoscente”.

Un pensiero anche per il Pontefice, ricoverato al Gemelli per un’infezione respiratoria: “Un pensiero affettuoso e augurissimi di pronta guarigione a Papa Francesco”.