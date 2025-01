Sesta vittoria in altrettante partite di Challenge Cup per la Lube Civitanova che sconfigge il Nova Tech Lycurgus Groningen anche nella gara di ritorno dei quarti imponendo il 3-0 (25-16, 25- 13, 25-14). I biancorossi in semifinale se la vedranno contro la SK Ankara (andata in casa 11, 12 o 13 febbraio, ritorno nella bolgia turca il 25, 26 o 27 febbraio)