ANCONA – Tripla sfida Marche contro Toscana in questa giornata del girone B di Lega Pro. In casa la Fermana riceve la Carrarese, in trasferta la Vis Pesaro contro la Pistoiese e l’Ancona Matelica contro la Lucchese.

I risultati

FERMANA – CARRARESE 0-0

PISTOIESE – VIS PESARO 0-0

LUCCHESE – ANCONA MATELICA 1-2 (Semprini al 2′ pt (L); Faggioli al 16′ pt, su rig. al 29′ pt (AM))

Le formazioni

Incidono sulle scelte di formazione gli strascichi del Covid e i tre impegni in una settimana. Colavitto conferma Vitali in porta e il tridente offensivo scintillante a Pontedera. In difesa rientra Masetti al centro.

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Visconti, Minala, Collodel; Belloni; Babbi, Semprini. All. Pagliuca

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii; Iannoni, Papa, Delcarro; Sereni, Faggioli, Moretti. All. Colavitto

Arbitro Zucchetti di Foligno

Reti: Semprini al 2’pt (L); Faggioli al 16′ pt, su rig. al 29′ pt (AM)

La cronaca

Pronti via e i padroni di casa vanno subito in vantaggio con incornata di Semprini che rompe gli equilibri. La Lucchese, partita meglio, sembra in controllo. Fino al quarto d’ora, quando sugli sviluppi di un’azione d’angolo, Faggioli non devia sotto porta. La palla supera la linea bianca, almeno secondo l’arbitro che su indicazione dell’assistente, indica il centro campo. E’ il pareggio, tra le proteste dei toscani. Per il 18 biancorosso è il secondo gol consecutivo, il nono in campionato. Cambia l’inerzia. Ci prova Papa su punizione, ma Coletta alza sopra la traversa e si rifugia in angolo. Alla vigilia della mezzora altro episodio: Moretti viene affossato da Corsinelli, per il direttore di gara è rigore. On fire Faggioli che spiazza con freddezza il portiere della Lucchese, ribaltando completamente la situazione di punteggio. Ed è doppia cifra per il bomber sul quale sono tantissime le voci di mercato.