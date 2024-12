La manovra finanziaria è legge, nelle scorse ore è arrivato il via libera definitivo dal Senato con 108 sì, 63 no e un astenuto.

Confermato in pratica il testo già votato dalla camera lo scorso 20 dicembre, un testo quasi blindato a causa dei tempi stretti per l'approvazione, nessuno spazio di manovra dunque per eventuali emendamenti, per le aree colpite dall'alluvione 2024 del resto era quasi impossibile uno stanziamento all'interno della finanziaria, spiegano dal comitato alluvionati, alluvionati che restano comunque delusi.

La questione di fatto non è chiusa ma solo rimandata, serve però ribadiscono dal comitato un impegno di tutte le forze politiche invitate a procedere insieme e non , come avvenuto fino ad oggi, con iniziative singole o persino individuali, per mettere in sicurezza il territorio una volta per tutte serve coesione e volontà.