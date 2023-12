SERRAVALLE DEL CHIENTI – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Serravalle del Chienti, frazione di Civitella, per l’incendio di un negozio e di un laboratorio caseario.



Nel rogo sono rimaste coinvolte due persone, ferite in modo lieve, trasportate all’ospedale di Camerino per accertamenti.



Lunghe le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. In affiancamento alle squadre di Visso e Camerino, sono arrivate sul posto anche una squadra da Macerata con l’autoscala e una da Foligno.



A causa dei danni subiti l’attività produttiva e i locali al primo piano sono stati inagibili.