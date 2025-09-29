ANCONA – Francesco Acquaroli confermato presidente della Regione Marche. Il Governatore uscente, a capo della coalizione di centrodestra, resterà in carica per altri cinque anni dopo aver conquistato la vittoria elettorale col 52.4%, battuto lo sfidante Matteo Ricci (centrosinistra) che si è fermato al 44.4%.

Gli altri candidati

Beatrice Marinelli si attesta allo 0.9%, Lidia Mangani 0.7%, Claudio Bolletta 0.7%, Francesco Gerardi 0.6%.

I cittadini marchigiani residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016 e dall’alluvione del 2022 premiano il centrodestra e Francesco Acquaroli, riconfermato presidente per il secondo mandato. Nel Maceratese, ad esempio, Acquaroli supera il 62% delle preferenze a Camerino, mentre a Visso va oltre il 70% e a Cessapalombo, dove durante la campagna elettorale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato l’inizio dei lavori di un tratto della Pedemontana sud, si supera la quota dell’80%. Nel Comune di Ostra, in provincia di Ancona, colpito dagli eventi alluvionali del 2022, Acquaroli supera il 60% delle preferenze, a Castelleone di Suasa si attesta al 55%. A Barbara (Ancona), prende il 55% delle preferenze. Eccezione per Cantiano (Pesaro Urbino), dove il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, supera il 60% delle preferenze.

I voti delle liste

E’ Fratelli d’Italia il primo partito nelle Marche col 27.4%, seguito dal Partito Democratico col 22.5%. Quindi Forza Italia (8.5), Lega e Lista Civica Matteo Ricci Presidente (7.3%), Movimento 5 Stelle 5%.

Le preferenze

Campione di preferenze è Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, della Lista Civica I Marchigiani per Acquaroli che raccoglie nella Circoscrizione di Fermo oltre nove mila voti. Nella Circoscrizione di Ancona Valeria Mancinelli (Pd) raccoglie 7400 voti. Nella Circoscrizione di Ascoli Piceno la più votata è Francesca Pantaloni (FdI); in quella di Macerata Silvia Luconi (FdI) e Leonardo Catena (PD) superano le 3700 preferenze. Infine nella Circoscrizione di Pesaro-Urbino è l’assessore uscente Francesco Baldelli (FdI) ad aver raccolto più voti: 6300.

L’affluenza

A essersi recato alle urne in questa tornata delle Regionali 2025 è stato il 50% degli aventi diritto. Un dato in calo rispetto a cinque anni fa. Si è votato di più in provincia di Pesaro-Urbino (52.37%), poi Fermo (51.22%), Ancona (50.43%), Ascoli Piceno (48.9%) e Macerata (47%).