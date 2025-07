Una visita a sorpresa, tanto inaspettata quanto piacevole. Valerio Mastandrea sabato ha incontrato la Fondazione Lorenzo Farinelli. Il celebre attore e regista romano nel weekend si trovava nelle Marche e poco prima di cena ne ha approfittato per sorprendere la nota Onlus anconetana, facendo tappa proprio nella sede della Fondazione, lungo Corso Mazzini.

Mastandrea è da alcuni anni al fianco di Amalia Dusmet e Giovanni Farinelli, i genitori di Lorenzo, nella nobile battaglia intrapresa contro i tumori del sangue. In particolare, all’inizio della sua amicizia con la Fondazione Lorenzo Farinelli – di cui è presto divenuto testimonial – Mastandrea aveva realizzato un video molto intenso, con l’obiettivo di promuovere la donazione del 5×1000 alla Fondazione Lorenzo Farinelli. Un video che ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni nel corso di questi anni, puntualmente e costantemente rilanciato nei social dalla Fondazione Lorenzo Farinelli.

“Ieri sera ci è venuto a trovare Valerio Mastandrea, da alcuni anni nostro testimonial – ha scritto la Fondazione Lorenzo Farinelli domenica nei propri canali social -. In questi giorni è nelle Marche per lanciare il suo film “Nonostante”. Ci teneva tanto e ha fatto i salti mortali pur di passare nella nostra sede, per farci un saluto e conoscerci di persona. Sì, perché fino a ieri ci eravamo telefonati, videochiamati e messaggiati. Tante volte. Ma mai avevamo avuto il piacere e la fortuna di incontrare Valerio di persona e fare una chiacchierata con lui a quattr’occhi. Ce l’abbiamo fatta ed esultiamo due volte: perché era tanto che ci speravamo e perché Valerio è simpatico, genuino, romano vero. Così come lo vedete negli schermi, lui è”.

La Fondazione Lorenzo Farinelli conclude: “Ci ha fatto davvero tanto, tanto piacere la sua visita, testimonianza forte di affetto e vicinanza alla Fondazione Lorenzo Farinelli. Una foto insieme ai “nostri” Amalia, Giovanni, Luigi e Daniela ha fissato il ricordo nel modo migliore. Bello bellissimo, come la sua visita, fatta col cuore, nonostante i mille impegni. Sinceramente grazie Valerio, da tutti noi”.