È bronzo mondiale a Tblisi 2025 per le fiorettiste della nazionale italiana di fioretto Alice Volpi (delle Fiamme Oro, che si allena al Club Scherma Jesi), Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino.

Il quartetto azzzurro ha debuttato negli ottavi di finale battendo la Romania con il punteggio di 45-4, scarto che racconta inequivocabilmente l’andamento dell’assalto. Nei quarti le azzurre ha superato invece l’Ucraina: dopo un inizio equilibrato la squadra del Commissario tecnico Simone Vanni ha cambiato marcia a metà incontro, per poi gestire il vantaggio e chiudere il match sul 45-34. In semifinale è arrivato lo stop per il team italiano, che è stato superato per 45-34 dalla Francia, vedendosi così dirottare alla finale per la medaglia di bronzo vinta contro il Giappone per 45-30.

“Siamo orgogliosi di Alice, che ancora una volta porta in alto il nome della scherma italiana e del nostro Club” – sono le parole del Presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella – “Il suo bronzo mondiale dimostra quanto il lavoro, la passione e l’impegno quotidiano possano fare la differenza. A lei e a tutta la squadra azzurra vanno le nostre più vive congratulazioni”.