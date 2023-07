Sono tre le misure di prevenzione emesse dal Questore di Macerata, Dr. Luigi Silipo, e notificate ieri nei confronti di altrettanti soggetti che gravitano nella zona tra Corso Cairoli e viale Don Bosco e che sono noti perché spesso coinvolti in episodi di molestie a passanti ed a negozianti.

Due di questi settimana scorsa erano stati segnalati perchè all’interno di un bar, in zona della Stazione, si aggiravano con fare sospetto, disturbando agli avventori; dopo l’intervento della volante richiesto dal titolare e l’attività istruttoria della Polizia Anticrimine, nei confronti dei due giovanissimi sono stati emessi altrettanti DACUR: divieto di accesso e stazionamento al bar in questione e a quelli limitrofi per un anno.

Per uno dei due, in considerazione dei precedenti di polizia, il divieto del Questore è stato esteso ai locali tutta la provincia. Per la prima volta viene applicata la misura massima di prevenzione che il Questore può esercitare nell’ambito della propria discrezionalità: vietare l’accesso di tutti i locali pubblici dell’intera provincia maceratese, in ragione della pericolosità del soggetto, che, nel caso specifico, nel passato si era reso protagonista anche di una rapina in città.

Misura di prevenzione anche per A.G., residente in un paese provincia, coinvolto in risse, anche perché spesso trovato in condizioni di abuso di sostanza alcoliche, in corso Cairoli e limitrofe: è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio e per tre anni dovrà rimanere fuori dalla città di Macerata.