Riconferma tra i pali per il portiere umbro Leonardo Vitali nella compagine dell’Ancona-Matelica, agli ordini di mister Colavitto. L’estremo difensore, classe 1998, dotato di una notevole struttura fisica, era arrivato dal Foggia nel corso del mercato invernale.

Ex Settore Giovanile di Juventus e Sassuolo, poi Villabiagio, Flaminia Civitacastellana e Pianese, Vitali si è messo in evidenza soprattutto nei playoff, dove ha blindato i pali della squadra di mister Colavitto con personalità e sicurezza.

“In questa Società – ha dichiarato dopo la firma – mi sono trovato bene dal primo giorno. Sono molto contento della scelta. Ringrazio tutta la dirigenza, lo staff tecnico, il mister ed il Direttore per avermi rinnovato la fiducia ed avermi riconosciuto il grande impegno degli scorsi mesi. Eravamo un gruppo giovane e ambizioso, con tanta fame, rapporti trasparenti e tanta voglia di mettersi in mostra in campo. I risultati raggiunti hanno parlato per noi. Spero che anche nella prossima stagione si riesca a ricreare questo bel mix”.

“Andare a giocare in una piazza importante con una grande storia e un gran tifo alle spalle sarà uno stimolo importante. Sicuramente ci aspetta una stagione tosta, ma sono sicuro che il mister sarà bravo a tirare fuori ancora una volta il massimo da ognuno di noi. Continueremo a pensare partita dopo partita, lavorando sempre con umiltà, impegno e dedizione. A livello personale – ha concluso Vitali – come sempre mi metterò a piena disposizione e darò tutto me stesso”.

Fonte: SS Matelica Calcio