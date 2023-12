ANCONA – I poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Ancona, in collaborazione con personale della Polfer di Pesaro, in data odierna, hanno individuato e deferito a piede libero alla locale Procura della Repubblica di Ancona un cittadino italiano 36enne, senza fissa dimora in Italia, in quanto ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto aggravato in danno di locali pubblici del centro cittadino.

I fatti, che hanno avuto ampio risalto sulle cronache di stampa locale, risalgono alla notte di ieri – 27 dicembre – quando l’autore, con il volto mascherato dal cappuccio del giaccone indossato, aveva dapprima tentato un “colpo” in un bar del centro ma, dopo aver infranto la vetrina con un tombino raccolto dalla pubblica via, veniva disturbato da un cittadino residente in quel condominio che lo metteva in “fuga”. Subito dopo si dirigeva verso un altro locale pubblico situato a poche centinaia di metri dal primo e, con analogo modus operandi, infrangeva la vetrina di ingresso; una volta entrato, si impossessava del contenuto nel registratore di cassa del locale, ammontante a poche centinaia di euro. Non pienamente soddisfatto, l’uomo si dirigeva presso un altro locale pubblico di questo corso Garibaldi da dove, dopo aver forzato una porta laterale, asportava diverse “stecche” di sigarette e biglietti “gratta e vinci” per un controvalore di circa 3mila euro.

Nell’immediatezza venivano raccolte le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza grazie alle quali era possibile individuare l’autore dei fatti ed estrapolare i fotogrammi nei quali era impresso. Successivamente venivano diramate le ricerche del soggetto autore dei fatti delittuosi in argomento – con divulgazione dei relativi fotogrammi – che consentivano al personale della Polfer di Pesaro di bloccare l’uomo all’interno della locale stazione ferroviaria. Il soggetto veniva trovato in possesso di tutta la refurtiva, contenuta all’interno di uno zaino, che veniva sottoposta a sequestro penale e che sarà restituita ai titolari dei locali pubblici. Non è stato possibile procedere all’arresto dell’uomo non essendo stati rilevati i requisiti per l’adozione della misura pre-cautelare.

L’indagine condotta nell’immediatezza dai poliziotti della Questura, sia per ciò che concerne la raccolta ed analisi degli elementi di prova emersi in sede di sopralluogo, che nell’identificazione del colpevole attraverso le immagini acquisite, che nel controllo dell’uomo alla stazione ferroviaria di Pesaro, hanno consentito quindi di individuare inequivocabilmente il responsabile dei fatti in parola e di deferirlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per plurimo furto aggravato.

A seguito dell’attività espletata, il Questore di Ancona in queste ore ha proceduto all’emissione, a carico dell’indagato, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Ancona, con la quale vieta al soggetto di far ritorno per un periodo di 3 anni nel territorio di questo capoluogo.