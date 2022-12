ANCONA – Rubate e pronte per essere imbarcate verso l’Albania, dunque destinate ad un traffico commerciale illecito. Se non fosse stato per il fiuto infallibile dei finanzieri che ha permesso di intercettare le due automobili di grande pregio, quali due Range Rover, prontamente bloccate e sequestrate. È accaduto negli scorsi giorni e l’operazione ha visto protagonisti gli uomini del Comando provinciale di Ancona, in occasione dei controlli effettuati su conducenti e passeggeri dei veicoli in transito nel porto dorico e diretti in Albania. Le Fiamme Gialle hanno fermato una bisarca con a bordo diverse supercar e i due veicoli hanno destato alcuni sospetti.

Sono state svolte, pertanto, delle verifiche più approfondite sia sui documenti che sugli automezzi, a seguito dei quali sono stati rilevati evidenti segni di manomissione del numero di telaio. E grazie al successivo esame del sistema di analisi interno e del computer di bordo, di cui sono dotati i predetti automezzi che è stato possibile scoprire la mancata corrispondenza tra i numeri di telaio riportati e quelli posti sulla carrozzeria e sul relativo libretto di circolazione.

Individuati i reali numeri di telaio, la Guardia di Finanza ha identificato le auto per le quali, da visura banche dati, è stata rilevata la presenza di denunce di furto sporte dai legittimi proprietari. Gli attuali intestatari delle auto, che stavano tentando di trasferirle in territorio extra Unione Europea, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di riciclaggio e possesso di documentazione falsa, mentre le due autovetture sono state sequestrate e poste a disposizione delle autorità competenti che coordinano le indagini per l’individuazione di ulteriori responsabilità a carico di altri soggetti.