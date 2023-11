SIROLO – Grave incidente stradale oggi intorno alle 18 a Sirolo in località Coppo. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del Conero Golf Club. Cinque le persone ferite, portate all’Ospedale Regionale di Torrette, due in codice rosso, una in codice giallo, due invece in codice verde.

Sul posto sanitari, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso