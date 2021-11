“Falco Natale”: festa in Piazza Mazzini per l’accensione dell’Albero e del Villaggio di Alice nel Paese delle meraviglie. L’emozione del Sindaco Stefania Signorini, che ha optato per un evento pubblico pur nel rispetto delle norme in un contesto regionale di cerimonie annullate o a scartamento ridotto.

Ecco le parole del primo cittadino dal palco, poi condivise sui social network: “Mi sono emozionata. La nostra città così suggestiva vestita di luce in questo momento così difficile può far sorridere i nostri cuori. Ne abbiamo bisogno BUON NATALE FALCONARA!!”.

Dal 27 Novembre al 6 gennaio saranno tante le iniziative che coinvolgeranno la città, tra grandi e piccini: l’elenco degli eventi è consultabile sul sito https://www.comune.falconara-marittima.an.it/.