Pur di sfuggire alle fiamme si è lanciato dalla finestra di un condominio in via Trieste ad Ancona, facendo un volo di circa sei metri. Protagonista della vicenda un 46enne ora ricoverato all’ospedale regionale a Torrette di Ancona con le costole fratturate e qualche usione sulle braccia, ma ora è fuori pericolo. L’allarme era scattato nella serata di domenica: per cause in corso di accertamento divampa un incendio in cucina, durante la preparazione della cena. Il 46enne, tenta di domare le fiamme ma dopo pochi minuti si trova intrappolato nella stanza e come unica via d’uscita trova la finestra, da cui si getta. L’uomo viene soccorso dalla Croce Gialla di Ancona, mentre per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e l’autobotte. Tratti in salvo anche due anziani, spaventati dal fumo denso, che si trovavano al piano terra. Sul posto anche i Carabinieri. Danni ingenti all’appartamento per cui si valuta l’agibilità.