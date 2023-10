SERVIGLIANO – I Carabinieri di Servigliano anno denunciato un giovane residente a Campobasso, classe 1994, per il reato di truffa.



Il ragazzo aveva ingannato un residente di Santa Vittoria in Matenano con la scusa di vendere online tre tagliaerba, in cambio della somma complessiva di 1.600 euro, inviata dalla vittima su una carta “Postepay Evolution” a lui riconducibile.



I tagliaerba non sono stati mai consegnati e il giovane si ero reso subito irreperibile.