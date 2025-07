SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comincia la conta dei danni per l’ondata di maltempo che dalla mattina di lunedì 28 luglio ha investito la regione Marche. Disagi si registrano a San Benedetto del Tronto dove nel giro di 30 minuti, a partire da mezzogiorno, sono caduti 43,6 mm di pioggia, secondo i rilievi della Rete idropluviometrica della Protezione civile regionale. Alcuni sottopassi sono stati chiusi per allagamenti e diverse vie del centro si sono riempite d’acqua, causando disagi. Segnalati anche alcuni allagamenti in parcheggi coperti e, al largo dalla costa picena, sono state viste alte trombe d’aria. In queste ore sono diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti, anche su auto, e allagamenti.

Come si legge in un post sulla pagina facebook del comune: ” Il Comune ha mobilitato tutti i mezzi e il personale a disposizione per prestare assistenza sul territorio cittadino e , in particolare, nell’area a nord della città dove si registrano i disagi maggiori. La strada Panoramica verso Acquaviva Picena è chiusa per i rilievi di un grave incidente stradale. Fintanto che questa condizione di grave maltempo proseguirà, si raccomanda a tutti i cittadini che si trovano al riparo di attendere un miglioramento della situazione e di non mettersi in movimento se non per reali e non rinviabili necessità.”

Intanto altri danni e disagi si contano anche in provincia di Ancona dove a causa del maltempo un traliccio dell’energia elettrica è finito sulla linea di contatto aerea dei binari, tra Montemarciano e Falconara Marittima (Ancona) causando un’interruzione dell’alimentazione: per questo motivo, dalle 10.45, il binario in questione non è alimentato e, sul tratto, si viaggia sull’altro a senso unico alternato con rallentamenti di circa 30 minuti per i convogli in transito. Nel pomeriggio, probabilmente dalle 14, per consentire l’intervento di Rete Ferroviaria Italiana funzionale alla riattivazione del binario in questione, la linea sarà interrotta per 90-120 minuti. Sul posto, oltre agli addetti di Rfi, anche la Polfer.