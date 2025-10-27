ANCONA – Non ce l’ha fatta l’uomo, un 53enne di Milano, coinvolto nel frontale avvenuto ieri mattina sulla A14, lungo la carreggiata nord, all’altezza di Grottammare.



Il 53enne si era scontrato frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, ma che viaggiava sulla stessa carreggiata, dato che la corsia sud era chiusa per lavori. Le condizioni del 53enne sono apparse sin da subito gravissime: trasportato in codice rosso avanzato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, l’uomo è deceduto nelle scorse ore.



Con lui viaggiava anche la moglie di 55 anni, che è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Civitanova Marche, le condizioni della donna sono gravi ma stabili.

Ancora da accertare le cause dell’incidente.