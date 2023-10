ACQUALAGNA – Il sindaco di Acqualagna Luca Lisi esprime soddisfazione per la visita della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione dell’apertura della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, insieme al ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto e al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per la firma dell’accordo di coesione fra Governo e Regione Marche.

“Siamo onorati di ospitare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto – dichiara il sindaco Luca Lisi – Per Acqualagna è una giornata storica, è la prima volta che riceviamo la visita di una delle più alte cariche dello Stato, e soprattutto in occasione dell’avvio della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, uno dei progetti più significativi, che ci distingue a livello internazionale grazie alla nostra preziosa risorsa, eccellenza italiana e simbolo del made in Italy”.

“La visita della premier – prosegue il sindaco – è un evento straordinario ed eccezionale, che si lega alla figura del nostro più illustre concittadino, Enrico Mattei, al cui coraggio e alla cui tenacia devono molto sia i marchigiani che l’Italia intera. Il piano Mattei è sempre più centrale nella politica di questo Governo e la presidente Meloni, anche nel suo discorso di insediamento, aveva sottolineato la grandezza di questa figura, ricordando il grande protagonismo di Mattei nella storia del sistema industriale e culturale del Paese. Ringrazio la presidente Giorgia Meloni per aver accolto l’invito di una visita nella nostra cittadina e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per quanto si è prodigato a fare per raggiungere questo grande risultato, che da lustro al nostro territorio e alle Marche intere”.