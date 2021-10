In anticipo sulla normativa nazionale che entrerà in vigore solo nei prossimi mesi, la Regione Marche toglie il vincolo di un anno di attività ora richiesto alle associazioni del Terzo Settore per iscriversi all’apposito registro. Verrà dunque ampliata la platea di coloro che potranno stipulare convenzioni con la Regione e accedere a finanziamenti e bandi pubblici. Il via libera alla proposta è arrivato oggi in Consiglio Regionale.