ANCONA – Questa mattina in via Rismondo ad Ancona, all’altezza dell’incrocio con via Trieste, si è verificata all’alba una rottura significativa di una tubatura principale dell’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere. L’acqua ha cominciato a defluire per le strade e grazie alla pronta segnalazione un cittadino sono arrivati subito sul posto i Vigili del fuoco e una squadra di reperibilità di Vivaservizi che ha preso in carico la situazione

Sul posto è intervenuto immediatamente anche il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Giovanni Zinni che ha attivato la macchina comunale.

Considerate le alte temperature e la mancanza in zona di acqua potabile, è stato aperto il COC – centro operativo comunale – presso il Comando della Polizia Locale, per tutte le difficoltà dovute alla mancanza di acqua nel Quartiere Adriatico e per coloro che non riuscivano a raggiungere i punti di rifornimento al Dorico o in via Maratta.

In accordo con Vivaservizi una autobotte è stata messa a disposizione della popolazione allo Stadio Dorico per il rifornimento con taniche. In più sono state rese disponibili 600 buste di acqua potabile, da 5 litri l’una, distribuite nel gazebo allestito dalla Protezione civile nei pressi della Coop di via Rismondo-via Maratta.

Viva Servizi ha anche comunicato che, nel corso del pomeriggio, nella fase finale della riparazione e del pieno ripristino, si potranno verificare delle interruzioni momentanee nell’erogazione in particolare ai piani per più alti delle abitazioni della zona interessata. Nella giornata di lunedì poi saranno eseguiti i lavori di ripristino della pavimentazione stradale interessata dagli scavi.