Prosegue il nostro impegno per i ragazzi, accanto alla Prefettura di Ancona. La news sul sito del Ministero. Stasera su èTV canale 12 h23

Ieri mattina un altro Teatro, tanti splendidi ragazzi delle Scuole di Jesi, un tema difficile come le #dipendenze e la #droga. Ringraziamo il Prefetto, Dott. Maurizio Valiante, per averci voluto accanto in questo viaggio tra i giovani, le scuole, la legalità, la costituzione, i sogni, le difficoltà delle nuove generazioni.

Se i ragazzi si drogano e’ perché fuggono da un mondo che non li ascolta. Gli adulti hanno la responsabilità di connettersi con loro, con ogni mezzo. Conoscere, non giudicare; capire, prima di punire.

L’incontro di ieri, moderato dal nostro Maurizio Socci è stato emozionante. Vogliamo dire grazie pubblicamente ai giovani presenti a teatro, che hanno partecipato con attenzione e domande forti. Il pubblico di èTV CANALE 12 lo potrà rivivere questa sera h 23 a Punti di Vista.