Scade il prossimo 31 gennaio l’avviso pubblico per aderire al Servizio Civile Regionale. “È un’opportunità da non perdere per vivere un’esperienza ad alto contenuto formativo, umano e sociale – dichiara l’assessore regionale alle Politiche giovanili e al Volontariato, Chiara Biondi – rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, residenti o domiciliati nelle Marche, per partecipare a progetti che promuovono competenze e professionalità, crescita personale e cittadinanza attiva”.

La Regione Marche, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus Marche 21-27, con questo bando ha voluto così dare continuità a una positiva esperienza già realizzata nel passato.

Saranno selezionati 326 operatori volontari, che potranno scegliere dove svolgere la propria attività nell’ambito dei 33 progetti presentati per il 2024 da enti pubblici ed enti del terzo settore.

“Il Servizio Civile Regionale – continua Biondi – offre la possibilità di vivere un’esperienza unica, capace di promuovere l’acquisizione di nuove competenze e coniugare la crescita professionale con quella personale, consentendo un avvicinamento al mondo del lavoro in modo meno convenzionale e dalla forte valenza sociale. Una sorta di ‘palestra civica’, uno strumento innovativo di inserimento lavorativo, capace di adattarsi con più flessibilità ai cambiamenti in corso, espressione delle politiche di solidarietà sociale, impegno civico, cittadinanza partecipata”.

Per partecipare al Servizio Civile Regionale occorre: avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni; essere giovani disoccupati o inattivi; essere residenti o domiciliati nella Regione Marche; non aver già svolto il Servizio Civile Regionale.

Ai giovani impiegati nei progetti di intervento saranno riconosciuti un assegno mensile di € 507,30 oltre a un percorso formativo, un attestato di partecipazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, una copertura assicurativa.

I progetti d’intervento hanno una durata di 12 mesi e un orario di servizio settimanale degli operatori volontari di 25 ore, articolato su un minimo di 4 giorni e un massimo di 6 giorni di servizio a settimana.

Tutte le info: https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/107229/Avviso-selezione-operatori-volontari-del-Servizio-Civile-Regionale-su-FSE-2021-2027-Scadenza-31-01-2025