FANO – Nuovo incendio alla Profilglass di Fano. L’allarme è scattato intorno alle 12 in Via Filippo Meda a Fano (PU), per un rogo che si è sviluppato all’interno di una fabbrica che produce lavorati in alluminio. Sopra i capannoni è comparso anche un denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Fano con un rinforzo da Pesaro, per spegnere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio all’intero edificio. In tutto 14 uomini, quattro autobotti, un’autoscala e un mezzo 4×4 . Non si segnalano persone ferite né intossicate.

L’incendio sarebbe stato causato, secondo le prime ipotesi da un improvviso malfunzionamento di un apparecchio meccanico che avrebbe innescato una frizione e delle scintille che hanno infiammato l’olio lubrificante contenuto all’interno.

“Su richiesta dell’ufficio ambiente del Comune – fa sapere il comune di Fano – Arpam metterà dei campionatori per verificare la qualità dell’aria“.



Si tratta dicevamo del secondo incendio in due anni per l’azienda di Fano, leader mondiale nella produzione di profilati di alluminio.