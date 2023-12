ANCONA – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un Ammonimento nei confronti di un 50enne albanese per maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della moglie.

Si tratta di condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della donna, anche lei straniera, di circa 40 anni, vessata e vittima di atteggiamenti denigratori.



Dopo diversi anni di matrimonio e a causa dei continui maltrattamenti, lei aveva chiesto la separazione.



L’uomo però, non accettando la situazione, ha amplificato i suoi atteggiamenti aggressivi e controllanti, cercando di contattarla su tutte le piattaforme social e di messaggistica con la pretesa di conoscerne ogni spostamento. In un’occasione l’ha aspettata all’uscita di un negozio e l’ha aggredita verbalmente.

E’ stata la donna a depositare la richiesta di Ammonimento al questore di Ancona, che la termine dell’attività istruttoria, ha emesso il provvedimento, intimando al soggetto di interrompere ogni condotta lesiva nei riguardi della donna. L’Ammonimento, ricorda la Questura, è “un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza domestica, per evitare che degeneri in condotte estreme, sia di tipo fisico che di tipo psicologico, a volte con esiti drammatici”.