Ciao Don Edo: parole, immagini, viaggi del Cardinale più amato.
Ecco il video dedica andato in onda sul canale 12 per il saluto terreno al Cardinale Edoardo Menichelli, scomparso a 86 anni. Le sue catechesi alla GMG di Colonia, Sidney e Rio, la Terra Santa dove giocò a calcio con un orfano palestinese, le sue riflessioni sulla vita, sui figli, sulla solitudine, sulla malattia, sulle sofferenze della sua terra colpita da alluvioni e terremoti, raccolte in oltre 15 anni da èTV.
Servizio di Maurizio Socci