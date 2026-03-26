ANCONA – I giornalisti delle Marche “aderiscono allo sciopero nazionale della categoria indetto dalla Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, nelle giornate di venerdì 27 marzo e giovedì 16 aprile. “Le rivendicazioni – scrive il Sindacato giornalisti delle Marche (Sigim) in una nota a firma del segretario Pier Giorgio Severini – riguardano la salvaguardia della dignità del lavoro a garanzia di una informazione corretta e pluralista, insieme al rinnovo del contratto di lavoro, unico caso in Italia, scaduto da dieci anni”. Ancora si legge: “Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito ‘prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani’”. Pertanto, “in occasione della giornata di sciopero di venerdì 27 marzo alle 11.30 – annuncia il Sigim – il Sindacato dei giornalisti marchigiani organizza un flash mob in piazza Plebiscito di Ancona di fronte alla Prefettura per evidenziare, ai cittadini e alle istituzioni, come rivendicazioni economiche e la qualità dell’informazione siano temi strettamente connessi a tutela di un’informazione libera e pluralistica”.