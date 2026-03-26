Debutto in grande stile al Teatro La Nuova Fenice di Osimo per la commedia musicale “E se dovesse capitare a te?”, scritta, diretta e interpretata da Massimo Russo, allievo della scuola di Proietti con una lunga carriera tra teatro e cinema, con le musiche originali del maestro Andrea Ridolfi, direttore d’orchestra RAI e autore di colonne sonore di famose fiction.La commedia andrà di nuovo in scena venerdì 27 sabato 28 e domenica 29 marzo al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. L’anteprima regionale ha registrato un grande successo: il pubblico ha accolto lo spettacolo con entusiasmo e ha tributato alla compagnia un caloroso applauso a scena aperta.

Sin dalle prime battute la commedia rivela una doppia anima, ironica e brillante, costruendo un equilibrio perfetto tra ritmo comico, musica dal vivo e vivaci coreografie. Massimo Russo si conferma autore, regista e interprete di valore, con un linguaggio scenico preciso e immediato, attento al tempo comico e alla coralità dell’azione muovendosi con sicurezza tra il registro arguto e la satira di costume.

Con lui in scena una compagnia brillante, formata da Alessandra Petinari, Paolo Bruciati, Gennaro Severino, Orietta De Grandis, Alessandro Sordoni, Barbara Dimartino, Cristina Caggiano ed Emma Barca, che danno corpo a personaggi irresistibili per misura, tempi scenici e umanità. In particolare, Alessandra Petinari si distingue per presenza scenica e naturalezza, capace di sostenere il confronto comico con Russo e di restituire con leggerezza e precisione il carattere ironico e umorale del proprio personaggio. Ogni battuta colpisce nel segno, ogni dialogo conferma la coesione e la padronanza del ritmo di una compagnia affiatata e sicura del proprio stile.

Particolarmente apprezzato il coro, vero e proprio personaggio collettivo della commedia: una presenza scenica vivace, ironica e sorprendente, capace di commentare e amplificare l’azione con spirito e contagiosa complicità. Spicca tra gli interpreti il caratterista Paolo Brugiati, che con ironia puntuale e un’immediata presenza scenica dà corpo a una delle figure più esilaranti dell’ensemble. Le loro incursioni scandiscono il ritmo della pièce come un contrappunto musicale, rendendo il pubblico parte integrante della narrazione.

Omaggio alla grande tradizione della commedia italiana, ispirata alle grandi coppie iconiche, che hanno segnato l’immaginario collettivo, “E se dovesse capitare a te?” mette in scena l’incontro–scontro tra Massimo Picardi (Massimo Russo), giornalista sportivo romanista dalla fede incrollabile, e Gabriella Melofreni (Alessandra Petinari), sociologa idealista e impegnata nel sociale. Una cena con due amici comuni diventa il detonatore di un crescendo di malintesi, gelosie e rivelazioni, in un vortice di situazioni grottesche e irresistibilmente comiche.

Le musiche del maestro Andrea Ridolfi, dal gusto popolare e raffinatamente teatrale, si intrecciano con le coreografie frizzanti firmate da Emma Barca e con il ricercato allestimento scenico progettato da Giuliana Ascani, che costruisce uno spazio performativo dinamico, capace di adattarsi ai continui cambi di ritmo e di tono della commedia. Il risultato è uno spettacolo di genuina comicità e solida qualità artistica, capace di coniugare interpretazione, ritmo e scrittura in un equilibrio che diverte, sorprende e restituisce al pubblico il piacere di un teatro popolare curato e di valore.

Lo spettacolo, realizzato con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Osimo, torna al Teatro La Nuova Fenice il prossimo weekend alle ore 21 venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo (ore 17), per offrire al pubblico altre occasioni di ridere e apprezzare una delle commedie musicali più ironiche e apprezzate della stagione teatrale.