ROMA – Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sottoscritto ieri pomeriggio, al Collegio Romano, un accordo di valorizzazione di Villa Buonaccorsi, capolavoro del Settecento marchigiano, insieme al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e al Sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini.

La firma sancisce formalmente un percorso condiviso tra enti per il pieno rilancio e la valorizzazione di Villa Buonaccorsi di Potenza Picena (MC), uno dei complessi monumentali più significativi delle Marche e del centro Italia. L’obiettivo primario è quello di garantire la tutela, la conservazione, il restauro e la fruibilità pubblica del complesso architettonico, promuovendo, al tempo stesso, i più efficaci strumenti di valorizzazione integrata e gestione sostenibile, nell’ambito di una strategia coordinata di sviluppo culturale del territorio marchigiano.

“Con questo accordo rafforziamo una collaborazione istituzionale concreta che consentirà di dare un forte impulso al rilancio di Villa Buonaccorsi. Vogliamo restituire pienamente questo capolavoro del Settecento alla fruizione pubblica, trasformandolo in un motore di crescita culturale e territoriale per Potenza Picena e per l’intera regione Marche”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Questo accordo di valorizzazione segna un passaggio decisivo per la tutela di un patrimonio di straordinario valore. Il nostro obiettivo principale è garantire la tutela e promuovere il patrimonio architettonico, storico-artistico e paesaggistico della Villa, integrando il sito nel sistema culturale e turistico regionale e nazionale, in rete con musei, siti archeologici e gli altri luoghi della cultura. Una rete culturale che sa raccontare l’eccellenza delle Marche al mondo”, ha aggiunto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Il riconoscimento al Comune di Potenza Picena di un ruolo di primo piano nel processo di valorizzazione del complesso non può che trovarci pronti: come previsto nel documento l’ente sarà a completa disposizione, promuovendo il dialogo e il coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà del territorio affinché la Villa torni ad essere un punto di riferimento per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio”, ha sottolineato il Sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini.

L’intesa definisce indirizzi e linee operative comuni per la predisposizione di un Piano strategico di sviluppo culturale integrato che costituirà il quadro di riferimento per le attività di valorizzazione, promozione e sviluppo culturale di Villa Buonaccorsi e del territorio circostante. Il complesso, la cui rilevanza culturale a livello nazionale, per l’unicità del suo valore storico artistico e architettonico, ha determinato la scelta del Ministero della Cultura di investire risorse ingenti nel processo di recupero, sarà oggetto di una valorizzazione integrata, intesa come insieme coordinato di azioni per migliorare le condizioni di fruizione pubblica e l’accessibilità fisica e culturale, con particolare attenzione all’inclusione delle persone con disabilità. In questo contesto verranno potenziati i servizi di accoglienza, per la didattica e la mediazione culturale.

Per l’attuazione dell’Accordo sarà costituito un Comitato Tecnico Istituzionale, composto dai rappresentanti del Ministero della Cultura, della Regione Marche e del Comune di Potenza Picena, con il compito di elaborare e monitorare il Piano strategico, garantendo una governance stabile e condivisa.