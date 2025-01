MASSIGNANO – Grave incidente questa mattina poco dopo le 11 in contrada Montecatino a Massignano sulla Statale Adriatica. Per causa ancora in fase di accertamento un suv e un’utilitaria si sono scontrati. Ad avere la peggio la conducente dell’utilitaria, estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di San Benedetto. La donna è stata trasportata in codice rosso in elimabulanza all’Ospedale regionale di Torrette.