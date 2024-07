CIVITANOVA MARCHE – Un uomo in difficoltà mentre fa il bagno, è stato salvato dalla motovedetta della Capitaneria di porto. È successo questa mattina prima delle 9, quando il servizio dei bagnini per il salvataggio non è ancora attivo, di fronte allo stabilimento G7 a Civitanova Marche.



A causa del mare mosso, l’uomo non riusciva più a tornare a riva. Dalla spiaggia hanno capito la difficoltà e hanno fatto scattare l’allarme.