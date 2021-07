FALCONARA – C’è un designer di Milano dietro la nuova immagine del Palasport Badiali, che dalla serata di stasera sarà arricchito da una grande insegna, affacciata su via dello Stadio. Riccardo Menon, apprezzato professionista del capoluogo lombardo, è stato coinvolto nel progetto da Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo Amici per lo Sport e per realizzare la targa, larga oltre sei metri e alta tre, ha studiato per circa tre mesi la storia di Giancarlo Badiali e della pallavolo falconarese.

Stasera, in diretta anche dalla pagina Fb di E’tv Marche, tanti ricordi e testimonianze dal passato e dare ancora memoria al pallavolista scomparso l’8 gennaio 1988 a soli 26 anni per un melanoma. L’inaugurazione avverrà al termine di una serata dedicata a Badiali, organizzata all’interno del palas, che aprirà le porte alle 19.45. Dopo l’accoglienza, la cerimonia si aprirà alle 20.30 con la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Angelo Spina. Seguirà la recitazione di due poesie sui nonni e la relazione sull’ultimo screening sanitario dei nei che si è svolto nel gennaio 2020 proprio in onore di Badiali. Illustreranno i dati la professoressa Annamaria Offidani, affiancata dal dottor Michele Caporossi e dai responsabili di dermatologia di Inrca Ancona e Carlo Urbani di Jesi.

Dopo la relazione, spazio alle testimonianze di grandi atleti che hanno conosciuto Gianfranco Badiali. Alcuni saranno presenti al PalaBadiali, altri hanno inviato videomessaggi, utilizzati per comporre il video finale, dove saranno alternati a filmati davvero toccanti. Al termine della serata sarà svelata la nuova insegna.