In occasione delle partite del campionato europeo, il Gruppo Fileni organizza un tour gastronomico con l’obiettivo di sostenere la Nazionale italiana ma anche per promuovere un mangiare genuino, una nutrizione bilanciata in abbinamento con lo sport e i corretti stili di vita. Diverse le iniziative. A Milano, fino al 14 luglio, Fileni sarà presente nel contesto di Casa Azzurri Italia, in piazza Duca d’Aosta. Ma dal 20 al 24 giugno anche a Pesaro, per le celebrazioni della Capitale italiana della cultura 2024. A piazzale D'Annunzio, è stato allestito un maxischermo per vedere le partite, ma è arrivato anche un food truck per degustare due menù, uno alla griglia, l'altro con un panino preparato da Matteo Pincella, nutrizionista degli azzurri.