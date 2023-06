Due donne morte e un ferito in condizioni molto gravi. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamattina, poco dopo le 5, sul tratto marchigiano dell’A14 tra i caselli di Grottammare e l’uscita di San Benedetto del Tronto.

Una Fiat Punto, su cui viaggiavano tre persone di origine polacca si è schiantata contro la parte posteriore di un tir parcheggiato, a lato, su una piazzola. Sono morte due donne, di 65 e 57 anni anni, che erano a bordo della vettura mentre l’uomo che la guidava, circa 60 anni,è stato trasportato dal un’ambulanza del 118 all’ospedale di Torrette ad Ancona in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto al chilometro 207+100 poco prima del casello di San Benedetto verso sud, non lontano dalla Galleria Monte Renzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, che hanno estratto vivo il conducente dell’auto dalle lamiere, è intervenuta la polizia autostradale di Porto San Giorgio. La circolazione autostradale non è stata interrotta ma il traffico ha circolato temporaneamente ad una corsia sul tratto in questione.