L’Università di Camerino ha accolto con grande entusiasmo le matricole che stanno per iniziare il loro percorso universitario in Unicam, avendo scelto di iscriversi ad uno dei numerosi corsi di laurea attivati dall’Ateneo camerte.

L’appuntamento con le Giornate di Ambientamento per le matricole è infatti iniziato ieri martedì 23 settembre, in concomitanza con l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico, nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto, con la partecipazione di centinaia di studentesse e studenti.

Le “Giornate di Ambientamento per le matricole”, iniziativa promossa dal servizio Tutorato di Unicam, sono volte a facilitare l’inserimento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari.

“Le giornate di ambientamento sono un appuntamento importante – ha affermato il Rettore Unicam prof. Graziano Leoni – per orientarsi al meglio nella vita universitaria Unicam. La componente studentesca è fondamentale nel nostro Ateneo e le nostre studentesse ed i nostri studenti sono al centro di ogni nostra attività, non solo con una didattica di qualità ma anche con numerosi servizi a loro disposizione. Auguro a tutte e tutti loro di essere protagonisti della loro formazione e di trascorrere in Unicam gli anni più belli della loro giovinezza, cercando di vivere al meglio ogni momento che l’Ateneo offre loro, vivere i momenti di socialità con i colleghi, essendo onesti e fidandosi gli uni degli altri”.

“E’ per me una grande emozione ed un onore – ha sottolineato la prof.ssa Simonetta Boria, Delegata del Rettore per il Tutorato – essere oggi qui ad accogliere le studentesse e gli studenti che si apprestano ad iniziare il loro percorso formativo presso il nostro Ateneo scegliendo uno dei numerosi corsi di studio attivati da Unicam. Le giornate di ambientamento sono come di consueto ricche di appuntamenti, con presentazioni delle attività didattiche e dei servizi messi a disposizione delle studentesse e degli studenti, e con una visita presso le strutture, aule e laboratori, che si troveranno a frequentare nei prossimi anni”.

Le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede a Camerino sono stati accolti presso l’Auditorium Benedetto XIII, dove hanno avuto il benvenuto in Ateneo da parte del Rettore Leoni, della prof.ssa Boria e del Presidente del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti Unicam Edoardo Pettinari ed hanno poi potuto avere tutte le informazioni sulle opportunità ed i servizi offerti dall’Ateneo, nonché sulle attività didattiche.

Nel pomeriggio, le ragazze ed i ragazzi partecipanti sono stati accolti nelle Scuole di Bioscienze, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie, presso le quali sono stati presentati nel dettaglio i corsi di laurea Unicam, sono state fornite tutte le informazioni relative alle attività didattiche ed è stato possibile visitare le strutture.

L’incontro di benvenuto nella sede di San Benedetto del Tronto si è tenuto nel pomeriggio di oggi presso il Polo didattico; ad accogliere le matricole il Prorettore vicario Emanuele Tondi, la prof.ssa Boria ed i docenti del corso di laurea in Biologia della Nutrizione.

Ad Ascoli Piceno le Giornate di Ambientamento si terranno il 25 settembre mentre a Matelica l’appuntamento è per il prossimo mese di febbraio.