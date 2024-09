Taglio del nastro ad Ancona per il nuovo studentato in via Leopardi in pieno centro. La struttura di proprietà di un privato ma in affitto all'Erdis per 12 anni, mette a disposizione degli studenti universitari vincitori di borse di studio 24 posti letto che si aggiungo ai 500 già presenti. Al momento l'Erdis riesce a coprire solo il 25% circa della richiesta di alloggi, la maggiore carenza si registra nella zona di Torrette. Per cercare di dare ulteriori risposte sono già avviati i cantieri all'ex deposito derrate al Cardeto e in un'altra stuttura in Via Saffi, entrambi di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche. Ma anche il Comune di Ancona metterà a breve un'altra struttura per ulterorio alloggi.