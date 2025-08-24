Violenza e paura venerdì notte a Senigallia, quando intorno all’1,15 una quindicina di trentenni dell’anconetano avrebbero scatenato un putiferio allo Scalo Zero, scaraventando tavoli e sedie addosso agli addetti alla sicurezza, ferendone uno di 35 anni. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Senigallia con una ferita alla spalla, suturata con alcuni punti. “Mai successo nulla del genere in 5 anni che sono il proprietario”. E’ lo sfogo di Cristian Ramazzotti, titolare di uno dei locali più frequentati sul lungomare Marconi.

A scatenare il pandemonio un confronto con gli addetti della security all’ingresso. “Volevano raggiungere il bar dello Scalo Zero ma i nostri addetti non li hanno fatti entrare perché sembravano poco lucidi». Il “no” ha fatto partire il para-piglia, sotto gli occhi di decine di clienti impauriti. «In particolare 4 o 5 membri del gruppo hanno perso la testa e hanno iniziato ad inveire contro tutti e a lanciare tavoli e sedie e tutto ciò che capitava a tiro contro gli addetti alla sicurezza».

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia senigalliese, che stanno vagliando le immagini delle telecamere dei vari locali della zona e quelle pubbliche installate nell’area: sarebbero 5, già individuati, i responsabili del lancio di sedie. Per loro è scattata la denuncia.