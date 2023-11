MONSAMPIETRO MORICO – Terribile incidente mortale, oggi pomeriggio, nelle campagne di Monsampietro Morico, dove un agricoltore di circa 60 anni ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è precipitato nel vuoto morendo sul colpo. L’uomo alla guida del mezzo è finito in un dirupo: l’impatto mortale dopo un volo di 60 metri.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i mezzi inviati dal 118, i carabinieri e il Soccorso Alpino. In azione anche l’eliambulanza, chiamata dai soccorritori, e l’elicottero dei Vigili del Fuoco per i soccorsi nel dirupo. I soccorritori sono scesi per 60 metri ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la causa dell’incidente.

La vittima è Filippo Monaldi, persona molto stimata nella sua comunità. Era un ex impiegato del Comune di Grottazzolina e spesso presente alle iniziative del suo paese d’origine. Lascia la moglie e due figli.

