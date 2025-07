Tra il Piano San Lazzaro e Le Grazie un campo da pallacanestro, una piazza e attrezzature sportive, pensati per accogliere giovani, famiglie e appassionati di sport

Un nuovo spazio dedicato allo sport e all’aggregazione sorgerà a breve in via Moroder, a servizio dei quartieri Grazie e Piano San Lazzaro. Il Comune di Ancona ha infatti ottenuto un finanziamento di 200 mila euro grazie al bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport e attuato da Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La partecipazione al bando era stata decisa il 30 aprile scorso con una delibera della Giunta comunale presentata dall’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino, con la proposta di realizzare un playground sportivo moderno, inclusivo e multifunzionale. L’area prescelta, le cui condizioni attuali richiedono un intervento di riqualificazione, sarà trasformata in un luogo aperto alla cittadinanza.

“Sarà – spiega l’assessore Battino – uno spazio riconoscibile, integrato nel contesto urbano, in grado di stimolare socializzazione, benessere e partecipazione attiva”.

La firma della convenzione tra il Comune di Ancona e Sport e Salute segnerà l’avvio concreto dell’intervento. I tempi di realizzazione si preannunciano rapidi, compatibilmente con le fasi tecnico-amministrative previste.

Sarà Sport e Salute, in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante, a occuparsi direttamente della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Alla conclusione dell’intervento, la stessa società garantirà anche la gestione e la manutenzione del nuovo impianto per un periodo di sei anni, assicurando la fruizione libera e gratuita del playground da parte della cittadinanza.

«È un risultato importante per Ancona. – spiega l’assessore Battino – Il playground di via Moroder diventerà un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e le associazioni sportive del territorio».

Il progetto “Sport Illumina”, nato per realizzare i primi cento playground sportivi in Italia nel 2025, punta a creare spazi innovativi e accessibili in contesti urbani periferici o svantaggiati, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, promuovendo la cultura dello sport e della socialità come strumenti di crescita e rigenerazione urbana.

Al termine dei sei anni di gestione da parte di Sport e Salute, l’impianto resterà nella piena disponibilità del Comune di Ancona, che ne garantirà l’uso pubblico e gratuito, proseguendo nel solco tracciato da un progetto che coniuga sport, inclusione e valorizzazione del territorio.

Da: Comune di Ancona