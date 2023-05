«La Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus supporta attività di ricerca scientifica, di formazione e di assistenza nel settore delle patologie onco-ematologiche. Sostienila anche tu perché una firma non è solo un segno grafico in cui ti identifichi, non è un nome e un cognome, è una storia, è un autoritratto. Dona il tuo 5×1000 alla Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus. Io lo faccio».

È il video-appello dell’attore e regista romano Valerio Mastandrea, al fianco della Fondazione Lorenzo Farinelli in veste di testimonial nella battaglia contro i linfomi. Il filmato è stato pubblicato anche sul sito della Fondazione, dove si trovano informazioni su progetti e attività. L’apprezzato artista italiano si è subito messo a disposizione di Amalia Dusmet e Giovanni Farinelli, i genitori di Lollo, legando la propria immagine alla lotta contro le patologie onco-ematologiche.

«Non ho fatto in tempo a conoscere Lorenzo – le parole di Valerio Mastandrea -. Sostenere la Fondazione è un modo per farlo e per raccontare il suo mondo e quello che continua a fare. Non avevo mai fatto prima il testimonial perché non amo troppo prestare la mia faccia per convincere qualcuno a fare qualcosa. Ma Amalia mi ha convinto e sono orgoglioso di dare il mio contributo». «Non abbiamo intenzione di fermarci finché non avremo sconfitto i tumori del sangue», assicura Amalia Dusmet (presidente Fondazione Farinelli e mamma di Lorenzo).

Per donare il tuo 5×1000 in favore della Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus basta scrivere nella tua dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale: 93157740429

Il link al video: