Crolla una palazzina nel Fermano. Sarebbe disabitata, verifiche in corso anche grazie all’ausilio dei cani molecolari per capire se fosse rifugio di qualche senzatetto.

L’episodio in piena notte in contrada Montone a Fermo, dove intorno all’una è crollata, per motivi ancora al vaglio, una palazzina di due piani. Immediato è scattato l’allarme con l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali persone sotto le macerie. L’edificio risulta disabitato, ma si teme che possa essere stato utilizzato come rifugio di fortuna da qualche senza tetto. Per questo sono in corso ricerche anche con l’ausilio dei cani dell’unità cinofila.

In aggiornamento.