PESARO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14.00 circa in località Orrido dei Cupi di Fiamma, nel comune di Pianello, in provincia di Pesaro Urbino per soccorrere una persona infortunata in una zona impervia. Sul posto la squadra di Cagli e l’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che hanno raggiunto e traportato l’uomo al campo sportivo di Pianello. Lì a attenderlo l’ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale