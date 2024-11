Sono realizzate in ceramica dipinta di rosso e saranno presenti in 56 città di antica tradizione ceramica in tutta l'Italia. Sono le scarpette rosse dell'AiCC, l'associazione italiana città della ceramica. Ogni anno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), l'associazione invita i Comuni Soci ad aderire con una o più iniziative che prevedono il coinvolgimento di scarpe rosse in ceramica realizzate dagli artigiani.Tanti anche gli appuntamenti nelle Marche.