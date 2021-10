Dieci donne che raccontano la vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al “Patto per la parità di genere”, promosso da Assoporti, e lo fa, per la terza edizione degli Italian port days, con il progetto “Onda femminile”.

Le storie delle dieci donne, testimoni dei porti di Marche e Abruzzo su cui ha competenza l’Adsp del mare Adriatico centrale, sono state raccolte da Etv Marche e dalle sue giornaliste Giulia Boschi e Linda Cittadini.

Le interviste video andranno in onda, dal 25 ottobre per cinque settimane, ogni lunedì e giovedì alle 19.45 sul canale 12 del digitale terrestre e saranno rilanciate sui canali social dell’Adsp e di Etv Marche. Si comincia con Marika Santini della cooperativa Dorica port services, che si occupa dei servizi di assistenza in banchina nel porto di Ancona, e Ida Simonella, assessore al Porto del Comune di Ancona.

“Women in Transport – the challenge for Italian Ports” è un’iniziativa di Assoporti e delle Autorità di sistema portuali voluta per rafforzare l’occupazione femminile nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini come auspicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Dal progetto è nato il “Patto per la parità di genere”, sottoscritto da Assoporti e Adsp.

“Italian port days è una manifestazione nazionale coordinata da Assoporti e realizzata dalle Autorità di sistema portuali con lo scopo di avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali e le attività di queste realtà – afferma il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino -. Con questo progetto abbiamo voluto valorizzare le testimonianze e il racconto delle protagoniste della vita portuale”.